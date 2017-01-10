Волновахские правоохранители задержали таксиста-наркосбытчика

Сегодня в центре Волновахи сотрудники криминальной полиции задокументировали противозаконную деятельность 26-летнего жителя с. Новотроицкое, который распространял среди жителей наркотические вещества, такие как каннабис и амфетамин. Изъята готовая продукция и деньги.

Два месяца назад сотрудниками криминального блока Волновахского отдела полиции была получена информация, что житель Новотроицкого, который занимается пассажирскими перевозками, решил подзаработать и организовал бизнес по продаже наркотиков.

Правоохранителям понадобилось определенное время, чтобы провести необходимые оперативные мероприятия по документированию преступной деятельности мужчины и осуществить несколько этапов оперативной закупки.

Сегодня, имея на руках решение суда, оперативники провели обыск транспортного средства, на котором парень приехал на очередную встречу «клиентом». Полицейскими были изъяты деньги и амфетамин.

По словам начальника криминальной полиции Волновахского отдела Игоря Грачева, сейчас активизирована работа по выявлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к сбыту наркотических веществ. Деятельность таксиста-наркосбытчика была зафиксирована благодаря быстрому реагированию и четким действиям оперативных сотрудников полиции.

Указанный факт квалифицирован по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет.