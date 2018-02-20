Волноваські поліцейські затримали чоловіка, який ховав нелегальну зброю на території двох областей

Під час обшуку на подвір’ї мешканки села Прохорівка Волноваського району оперативники викопали бойову гранату, більше 100 патронів та автомат, що належав поліції та був викрадений бойовиками. Встановлено, що арсенал належить її чоловіку, жителю Кіровоградської області. Як з’ясувалося, власника небезпечних предметів вже 4 місяці розшукують кіровоградські колеги за аналогічний злочин.

Як пояснила господарка домоволодіння, чоловік переїхав з Кіровоградської області та останнім часом мешкає з нею.

За словами кіровоградця, він знайшов зброю та боєприпаси на окупованій території у 2015 році та закопав на городі у своєї дружини.

Правоохоронці встановили, що вилучений автомат знаходився у розшуку за поліцією Київській області та вважався викраденим бойовиками на окупованій території під час бойових дій.

Під час перевірки з’ясувалося, що з листопада 2017 року чоловік знаходиться у розшуку в Кіровоградській області — також за незаконне зберігання зброї.

Наразі підозрюваного затримано. Він зізнався у скоєному та співпрацює зі слідством.

Заборонені предмети вилучено і буде спрямовано на експертизу.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за незаконне зберігання боєприпасів (ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, — до 7 років позбавлення волі.