Воспитанники детского центра побвали с экскурсией в зоопарке

На выходных дети, которые воспитываются и фактически живут в центре «Добрый самарянин», посетили мариупольский зоопарк.

Обычно субботу и воскресенье воспитанники, за редким исключением, проводят в стенах центра. Только некоторых из них родители забирают домой. Большинство же взрослых слишком заняты собственной жизнью, чтобы подарить часть свободного времени самым дорогим — детям.

В конце прошлой недели взрослые в погонах и дети встретились, чтобы вместе посетить местный зоопарк, который еще в прошлом году переехал в город с прифронтовой Сартаны.

Животные, птицы, рептилии — каждый из маленьких посетителей старался как можно больше узнать о каждом из представленных экземпляров, а некоторые, когда сотрудники заведения отвлекались, сразу кормили уток или поросят.