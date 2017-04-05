Воспитанники спецучреждения едва не уехали в Краматорск

Правоохранители нашли их на автовокзале. Двое товарищей, заскучав по дому, сбежали из учреждения и прошли 6 часов или три района, чтобы сесть на автобус. Их недавно поместили в мариупольский интернат, так как и в Краматорске, и в Красном Лимане они постоянно самовольно оставляли спецучреждения.

Вчера вечером в полицию обратились сотрудники учебного заведения, которые сообщили о том, что двое его воспитанников 2004 и 2005 годов рождения без предупреждения ушли. Стоит отметить, что ребята отсутствовали с 13 часов, однако до 19.00 учителя самостоятельно искали беглецов.

Было установлено, что воспитанники приехали в промышленный город 23 марта, а до того времени учились в Краматорском и Краснолиманском спецучреждениях, откуда регулярно сбегали.

Полицейские немедленно развернули комплекс первоочередных поисковых действий. Проанализировав характеристики и биографию учеников, стало понятно, что, скорее всего, они будут пытаться добраться до родного Краматорска, а потому сотрудники ювенальной превенции Левобережного отделения полиции выдвинулись на автовокзал.

Там они и были найдены. Выяснено, что идея всех побегов принадлежит старшему из дуэта. Эта попытка не стала исключением.

С педколлективом проведены мероприятия превентивного характера. Дети возвращены в учебный процесс.