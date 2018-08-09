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Возле с.Каменское столкнулись КамАЗ и маршрутка

Опубликовано 10 Авг 2018

730f12938ef61b0d1932507a674717e619281396На трассе в районе села Каменское столкнулись КамАЗ и маршрутка. Об этом сообщила пресс-секретарь Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области Юлия Барышева.

«В результате удара маршрутка перевернулась и загорелась. По информации полиции, в результате ДТП погибли пять человек – двое взрослых и трое детей. При этом спикер не смогла уточнить данные о количестве пострадавших – эта информация уточняется», – говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, которые находятся на месте случившегося, известно, что по дороге в больницу умер еще один пострадавший. По предварительным данным, в результате аварии погибли пять человек, из которых четверо — дети. Травмированных всего 18.

По информации издания Reporter-ua.com, у КамАЗа отказали тормоза, в результате чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой.

На месте происшествия работают медики, сотрудники ГосЧС и полиции. Подробности случившегося будут известны позже.

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