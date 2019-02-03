Возле жилого дома нашли противотанковую мину

В Мариуполе на улице Троицкой возле жилого дома обнаружили противотанковую мину.

Сегодня, 26 февраля, в 9:07 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о том, что возле одного из домов на ул. Троицкая обнаружен подозрительный предмет.

На место происшествия немедленно выехали специалисты ГСЧС для идентификации находки. Прибывшие на место происшествия спасатели, выяснили, что примерно в трех метрах от 9-ти этажного жилого дома находится противотанковая мина. Немедленно были вызваны пиротехнические расчеты Главного управления и представители Национальной полиции.

Место нахождения взрывоопасного предмета было немедленно огорожено, осуществлена ​​эвакуация граждан. Пиротехники изъяли мину и обследовали территорию.

«Боеприпас будет уничтожен установленным способом», — сообщили спасатели.

От Главного управления привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники для идентификации ВНП, а также 7 специалистов пиротехнических работ и 2 единицы техники.