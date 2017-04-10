Возвращены в семьи трое детей, которых всю ночь разыскивала полиция

8-летняя бунтарка, потеряв мобильный, решила не возвращаться домой и подговорила своего брата и подругу присоединиться к ночному путешествию. Пока дети ночевали в подъезде, полицейские прочесывали каждую улицу, чтобы найти компанию и уберечь их от опасности. Утром они были разысканы.

В полицию с сообщением о том, что по месту жительства отсутствуют мальчик и девочка, обратилась их мать вчера около 23 часов. Женщина самостоятельно искала детей, пока не поняла, что без помощи ей не справиться.

Немедленно ориентировку с приметами разыскиваемых получили наряды полиции, которые обеспечивали правопорядок в городе, и патрульные полицейские. Информация была разослана на блокпосты, а тем временем сотрудники ювенальной превенции начали собственные поиски.

Было установлено, что любимым местом игр несовершеннолетних была поляна в центре города и заброшенные сооружения. Каждое из них проверили полицейские. Были опрошены близкие, родственники, сверстники и друзья. Искать нужно было быстро, в городе царила непогода. Кроме того, школьники исчезли ночью и запросто могли стать мишенью для злоумышленников.

Между тем, дети нашли открытый подъезд высотки, чтобы переждать дождь и остаться на ночлег.

Под утро, когда компания покинула убежище, ее встретили полицейские.

В настоящее время в отношении родителей составлен административный протокол по ст.184 «Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей» Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Полицейские обращаются к жителям с просьбой не игнорировать нахождение несовершеннолетних на улицах города без сопровождения взрослых. Возможно, именно ваш звонок в полицию сохранит здоровье, а в некоторых случаях и жизнь ребенка.