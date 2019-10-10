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Впервые в Мариуполе пройдет фестиваль социальных видеороликов

Опубликовано 11 Окт 2019

58946-70515354_662801507560993_3741095503283093504_nС 15 по 24 ноября в Мариуполе пройдет первый фестиваль социальных видеороликов «Нам здесь жить».  Он реализовывается при поддержке программы «Общественный бюджет». Жителей города приглашают принять в нем участие и показать свое видео. Подать заявку можно до 15 ноября.

Тематика работ – социальная.  Например, защита животных, окружающей среды, гендерное равенство, пропаганда здорового образа жизни и многое другое.

«У нас нет строгих рамок и ограничений.  Есть только одно условие – в своей работе автор видеоролика должен рассказать о волнующей его социальной теме. Участвовать могут как аматоры, так и профессионалы.  Возраст — от 12 лет. Фестиваль создан, чтобы привлечь молодежь к социальной ответственности, дать им способ выразить свои мысли», — отметил автор проекта Алексей Симонов.

Видеоролики должны быть короткими, до трех минут и сняты в HD или Full HD качестве. После получения всех работ, специальное жюри выберет лучшие.

Мариупольцы смогут увидеть видеоролики участников фестиваля во Дворце культуры «Украинский дом». В течение фестиваля на месте будут организованы бесплатные показы.

24 ноября станет известно имя победителя, а также обладателя «Приза зрительских симпатий».

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