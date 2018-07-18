Впродовж доби поліцейські затримали нападника на пенсіонерку

Зловмисник кілька годин провів у засідці, доки жінка не вийшла з будинку. Далі надів маску, вдарив потерпілу та забіг у будинок у пошуках цінних речей. Здобути вдалося тільки золотий ланцюжок, який був на шиї у потерпілої. Маючи практично нульову первинну інформацію, розшуковці за 24 години доправили підозрюваного до Кальміуського відділення поліції.

За допомогою до поліції звернувся місцевий мешканець та повідомив, що у приватному будинку на його 70-річну сусідку напав невідомий у масці, вдарив та зірвав з шиї золотий ланцюг з хрестиком. Злочин стався близько 9-ї ранку.

Співробітники карного розшуку Кальміуського відділення поліції розгорнули комплекс першочергових оперативних дій. Оперативники опрацювали прилеглі вулиці, опитали ймовірних свідків події, перевірили ймовірні місця збуту награбованого. Біля одного з таких місць поліцейські помітили підозрілого чоловіка, який при собі мав частину викраденого ланцюгу.

Зловмисника було затримано. Ним виявився 39-річний мешканець сусіднього району.

З’ясувалося, що маріуполець заздалегідь підготувався до злочину. Про свою жертву дізнався через знайомих, знав денний розклад, та той факт, що потерпіла мешкає сама. Тоді у чоловіка назрів план викрасти цінні речі з будинку: через паркан потрапив на подвір’я, сховався в літньому душі, надів маску та чекав слушної миті, коли пенсіонерка піде по справах.

Задум не спрацював, коли прямо у засідці жінка знайшла зловмисника. Чоловік не розгубився, вдарив пенсіонерку та забіг у будинок. Не побачивши, куди побіг невідомий, жінка повернулася у приміщення, де в одні з кімнат знову натрапила на нападника. Нальотчик наніс ще один удар, зірвав прикраси та втік.

Чоловік вже неодноразово був засуджений за скоєння майнових злочинів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України (Розбій, поєднаний з проникненням у житло). Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.