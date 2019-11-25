VR-прогулка, сырная экскурсия и музыкальный вечер
Последняя неделя ноября обещает быть особенно насыщенной. Культурно-туристический центр «Вежа» подготовил интересную программу. Мариупольцев приглашают уже сегодня посетить фотоклуб, а в выходные попробовать сыр и послушать музыку.
Вторник 26 ноября
17:00 — 18:00 — Фотоклуб (свободный вход)
Короткие лекции от профессионального местного фотографа Дмитрия Ганжеева уже давно стали традиционными. Уже знаете много теории, и не имеешь практических навыков? Тогда практические «экспедиции» фотоклуба именно для вас. Кроме того, можно просто поделиться своим опытом, задать интересующие или обсудить совместные работы.
Среда 27 ноября
16:00 — 16:30 — Экскурсия «Вежа Нильсена» (по записи)
Тематическая экскурсия, в ходе которой можно узнать много интересного из жизни архитектора Нильсена. Организаторы познакомят с историей создания городского водопровода и других инженерных проектов Виктора Александровича в Мариуполе и не только.
Четверг 28 ноября
19:00 — 20:30 — VR-прогулка (по записи)
Отличная возможность почувствовать себя мариупольцы 1910 года. Прогуляться по главной улице города, окунуться в атмосферу начала ХХ века и узнать, как выглядели привычные для нас места Мариуполя. Модели воспроизведен по старым открытками и фото.
Пятница 29 ноября
19:00 — 20:30 — VR-прогулка (по записи)
Суббота 30 ноября
12:30 — 15:00 – Сырная экскурсия городом Марии (по записи)
Оригинальная гастрономическая экскурсия. Участники смогут ознакомиться с сыроварней и сырным бутиком. Прогуляться старинным центром города и увидеть процесс и тонкости сыроварения. Кроме того, будет возможность продигустировать сыры.
Воскресенье 1 декабря
19:00 — 20:00 — Музыкальный вечер
На посетителей ждет микс из популярной и рок музыки в исполнении саксофониста и гитариста. Музыкант Павел Голуб создаст уютную атмосферу, наполненную известными хитами.