VR-прогулка, сырная экскурсия и музыкальный вечер

Последняя неделя ноября обещает быть особенно насыщенной. Культурно-туристический центр «Вежа» подготовил интересную программу. Мариупольцев приглашают уже сегодня посетить фотоклуб, а в выходные попробовать сыр и послушать музыку.

Вторник 26 ноября

17:00 — 18:00 — Фотоклуб (свободный вход)

Короткие лекции от профессионального местного фотографа Дмитрия Ганжеева уже давно стали традиционными. Уже знаете много теории, и не имеешь практических навыков? Тогда практические «экспедиции» фотоклуба именно для вас. Кроме того, можно просто поделиться своим опытом, задать интересующие или обсудить совместные работы.

Среда 27 ноября

16:00 — 16:30 — Экскурсия «Вежа Нильсена» (по записи)

Тематическая экскурсия, в ходе которой можно узнать много интересного из жизни архитектора Нильсена. Организаторы познакомят с историей создания городского водопровода и других инженерных проектов Виктора Александровича в Мариуполе и не только.

Четверг 28 ноября

19:00 — 20:30 — VR-прогулка (по записи)

Отличная возможность почувствовать себя мариупольцы 1910 года. Прогуляться по главной улице города, окунуться в атмосферу начала ХХ века и узнать, как выглядели привычные для нас места Мариуполя. Модели воспроизведен по старым открытками и фото.

Пятница 29 ноября

19:00 — 20:30 — VR-прогулка (по записи)



Суббота 30 ноября

12:30 — 15:00 – Сырная экскурсия городом Марии (по записи)

Оригинальная гастрономическая экскурсия. Участники смогут ознакомиться с сыроварней и сырным бутиком. Прогуляться старинным центром города и увидеть процесс и тонкости сыроварения. Кроме того, будет возможность продигустировать сыры.

Воскресенье 1 декабря

19:00 — 20:00 — Музыкальный вечер

На посетителей ждет микс из популярной и рок музыки в исполнении саксофониста и гитариста. Музыкант Павел Голуб создаст уютную атмосферу, наполненную известными хитами.

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