«Врачи без границ» подписали соглашение по улучшению доступа к бесплатной медицинской помощи

Медицинская гуманитарная организация Médecins Sans Frontières (MSF) / «Врачи без границ» подписала соглашение с Донецкой областной государственной администрацией, чем засвидетельствовала совместные обязательства по улучшению доступа к бесплатным лекарствам и психологической поддержке для людей, пострадавших от конфликта на востоке Украины.

Во вторник, 26 декабря глава миссии MSF Марк Волш подписал меморандум о сотрудничестве с заместителем председателя Донецкой областной государственной администрации Евгением Вилинским. Согласно документу, обе стороны будут работать над снижением уровня смертности и заболеваемости среди непосредственно пострадавшего от конфликта населения и внутренне перемещенных лиц.

С мая 2015 в населенных пунктах вблизи линии разграничения работают мобильные клиники MSF, состоящие из врача, медицинской сестры и психолога. Команды предоставляют бесплатную первичную медицинскую помощь, лекарства, проводят консультации и занятия по психологической грамотности. Люди, проживающие вблизи линии разграничения не могут получить доступ к медицинской помощи из-за нехватки поставок, а также отрицательного влияния конфликта на финансовое положение людей.

Большинство пациентов, которым оказывают поддержку мобильные клиники MSF — это женщины старше 50 лет, страдающие от хронических заболеваний, таких как: сердечно-сосудистые, гипертония и диабет, а также острый стресс.

Соглашение сроком на два года подтверждает факт того, что независимая неправительственная организация продолжает быть преданной идее оказывать качественную медицинскую помощь населению, а также продолжает обучать медицинских специалистов государственного сектора. Целью такого обучения является обеспечение лечения на основе международных стандартов здравоохранения. В рамках соглашения, предполагается обмен опытом работы в условиях кризисных ситуаций между украинскими и иностранными коллегами.

MSF также будет продолжать выдавать питьевую воду на контрольно-пропускном пункте в Новотроицком, лекарства и медицинские материалы для первой помощи на контрольно-пропускном пункте в Пищевике. Кроме того, в зависимости от потребностей, организация продолжит поставлять лекарства и оказывать поддержку в случае чрезвычайных ситуаций местным медицинским учреждениям.

Согласно договору, Донецкая областная государственная администрация берет на себя обязательства способствовать улучшению доступа к качественной медицинской помощи в районах, близких к линии разграничения, и помогать MSF в хранении, распределении лекарств, медицинского и лабораторного оборудования.

Стороны будут осуществлять мониторинг способности областной государственной администрации продолжить в дальнейшем работу MSF – оказывать медицинскую помощь и увеличивать доступ к ней в зоне конфликта.