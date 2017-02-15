Все начинается с любви!

14 февраля отмечают День всех влюбленных — самый романтичный, самый красивый праздник. Популярность его очень велика. День всех влюбленных празднуют не только взрослые, но и дети, так как каждый имеет право любить.

Для своих читателей сотрудники детской библиотеки имени А.С. Пушкина, КСН «Маркохим»и КСН «Первомайский» подготовили интересную и познавательную программу. Библиотекари оформили книжно-иллюстративную выставку «Все починається з любові!»

Читатели, учащиеся 5-А класса ОШ № 55, не только узнали, как и когда появилась первая валентинка, почему символами этого дня являются сердце, роза, кружева, голуби и цвет, но и сделали валентинки в технике квиллинг.

На занятии ИЗО-студии «Чарівний пензлик» ребята узнали одну из многих легенд о Святом Валентине. Юные художники нарисовали открытку, используя символы праздника.

Во время информ-шоу «Под знаком Купидона» читатели, учащиеся 9 класса ОШ №55, разбирались, почему праздник всех влюбленных отмечается именно 14 февраля, вспомнили высказывания выдающихся людей о любви и познакомились с красивыми историями любви великих людей.

Ребята, среди которых были воспитанники ДЮК «Стимул» и ЦДЮТ «Солнечный» Левобережного района ГЦВР по месту жительства в преддверие Дня всех влюбленных пришли на занятие творческой мастерской «Разноцветный мир увлечений». Во время занятия дети узнали интересные факты празднования этого неофициального праздника, сыграли в интересную игру «Соедини разбитое сердце», и сделали валентинки в технике холодный фарфор. А помогали им в этом — друг библиотеки Т.А. Чебанова, член клуба-студии декоративно-прикладного искусства «Ярослава» и библиотекарь О.Е. Чумакова. Работы получились индивидуальные и не похожие друг на друга.

Любовь Мануилова