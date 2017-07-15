Последние новости

Все праздничные мероприятия ко Дню металлурга в Мариуполе отменены

Опубликовано 15 Июл 2017

городКак сообщает пресс-служба городского совета, в связи с трагическими событиями, произошедшими на металлургическом комбинате им. Ильича 14 июля, было решено отменить празднование Дня металлурга. Вместо этого было предложено совместить два праздника — День металлурга и День независимости Украины, а торжественные и праздничные мероприятия провести 24 августа.

Обвал перекрытия произошел вчера в листопрокатном цехе ММК имени Ильича, что привело к гибели трех человек, одного госпитализировано. По предварительной версии, был допущен перегруз плиты перекрытия цеха строительными материалами, что привело к ее обрушению.

В этот момент на крыше находились работники подрядной организации. Резчик, электросварщик и инженер по охране труда получили травмы, несовместимые с жизнью. Пристегнутый предохранительным поясом монтажник был госпитализирован с переломом правой руки.

По причине траура никакие запланированные ранее мероприятия в честь Дня металлурга проводится не будут.

Похожие сообщения

Для полицейских Донетчины начался трехнедельный курс огневой подготовки

Опубликовано 15 Июл 2017

Посетитель кафе несколькими ударами лишил жизни своего оппонента

Опубликовано 15 Июл 2017

«Сделай заметным велосипедиста»

Опубликовано 15 Июл 2017

Лігівці Донеччини розповіли мешканцям про унікальний мобільний додаток

Опубликовано 15 Июл 2017

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-