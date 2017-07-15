Все праздничные мероприятия ко Дню металлурга в Мариуполе отменены

Как сообщает пресс-служба городского совета, в связи с трагическими событиями, произошедшими на металлургическом комбинате им. Ильича 14 июля, было решено отменить празднование Дня металлурга. Вместо этого было предложено совместить два праздника — День металлурга и День независимости Украины, а торжественные и праздничные мероприятия провести 24 августа.

Обвал перекрытия произошел вчера в листопрокатном цехе ММК имени Ильича, что привело к гибели трех человек, одного госпитализировано. По предварительной версии, был допущен перегруз плиты перекрытия цеха строительными материалами, что привело к ее обрушению.

В этот момент на крыше находились работники подрядной организации. Резчик, электросварщик и инженер по охране труда получили травмы, несовместимые с жизнью. Пристегнутый предохранительным поясом монтажник был госпитализирован с переломом правой руки.

По причине траура никакие запланированные ранее мероприятия в честь Дня металлурга проводится не будут.