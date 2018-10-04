Всемирный день психического здоровья: более половины пациентов «Врачей без границ» страдают от депрессии и интенсивной тревожности в зоне конфликта.

Ежегодно 10 октября во всем мире отмечают День психического здоровья. Накануне этой даты независимая гуманитарная организация Médecins Sans Frontières (MSF)/ «Врачи без границ» напоминает, что психологическая поддержка является обязательным компонентом эффективного лечения. И она особенно важна для тех, кто пострадал от травматических событий из-за конфликта.

«Врачи без границ» оказывают медицинскую и психологическую помощь пострадавшим от конфликта на востоке Украины, на юге Донецкой области. С августа 2014 специалисты организации провели более 200 000 медицинских консультаций, и более 22 000 сессий психологических консультаций и грамотности на востоке Украины. У более половины пациентов выявлены симптомы депрессии и тревожности, а также они страдают от хронического стресса.

Стресс (вызванный конфликтом) имеет сильное негативное влияние на процесс лечения хронических болезней и приводит к ухудшению состояния здоровья в ходе заболевания. Кроме того, он провоцирует развитие новых заболеваний, таких как диабет II типа, гипертония и высокое давление. Так, врач организации Ирина Сергиенко рассказывает, что «Врачи без границ» диагностируют много новых случаев диабета II типа среди пациентов, пострадавших от конфликта на востоке Украины. Стресс может также вызвать головные боли, боли в мышцах, проблемы со сном и учащенное сердцебиение.