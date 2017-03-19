На базе Национального природного парка «Меотида» 14-16 марта в Урзуфе прошла Всеукраинская научно-практическая конференция по «Заповедному делу в степной зоне Украины», посвященная 90-летию образования Надморских заповедников и в Мариупольском краеведческом музее.

Основными направлениями научно-практической конференции были: история заповедного дела в степной зоне; современное состояние природно-заповедного фонда, актуальные проблемы сохранения природно-заповедного фонда; распространение краснокнижных, регионально редких видов и из Бернской Конвенции в Степной зоне Украины; развитие изумрудной сети в степной зоне Украины; последствия военных действий на Востоке Украины для природно-заповедного фонда; перспективы расширения природно-заповедного фонда Степной зоны Украины; формирование экосистемы в степной зоне Украины.

Были заслушаны доклады по истории организации Надприморских заповедников, в том числе о заповеднике «Белосарайская коса», который был организован 5 апреля 1927 г., сотрудниками Мариупольского краеведческого музея.

В последний день участники научно-практической конференции посетили ландшафтный заказник «Белосарайская коса» и Мариупольский краеведческий музей.

О.А.Шакула