Всеукраинская неделя детского чтения в детской библиотеке им. В. Нестайка

Каждый день на весенних каникулах в детских библиотеках города проходят литературные игры, праздники, презентации новых книг. А в библиотеке им. В. Нестайка порадовал читателей, учащихся 3-В класса ОШ №5, 2-Б и 2-Г классов ОШ №68, настоящий литературный фейерверк «Для учёбы и досуга книга – лучшая подруга».

Дети принимали участие в игре «Кто любит петь и играть». Зажигательно прошла подвижная игра «Болото». Дети с азартом соревновались друг с другом. В гостях у детворы побывал клоун Фунтик и провёл для девчонок и мальчишек мини–конкурс пословиц. А затем все вместе дружно играли в подвижные игры «Привет» и «Шиворот-навыворот». Порадовал клоун детвору фокусом с водой. А в игровой комнате всех ждал сюрприз. Ребят восхитило оформление комнаты, обилие игрушек и настольных игр. В игровой комнате можно интересно и содержательно провести свой досуг.

А для читателей среднего и старшего школьного возраста библиотекари оформили выставку-парад книг-юбиляров 2017 «Давайте знакомые книги откроем». День писателя был посвящен 70-летию Б.В. Слющинского, мариупольского поэта, композитора и учёного. У выставки прошёл информационный час «Стежина життя» о творческом пути юбиляра и конкурс чтецов его произведений.

Старшеклассники приняли также участие в литературной игре «Угадай по портрету фамилию и произведение автора» и эрудит–викторине «Чудеса на книжных страницах».

Стелла Руденко