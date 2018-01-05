Всеукраинская выставка самодеятельных художников и мастеров hand-made

В музее им. А.Куинджи проходит Всеукраинская ежегодная выставка самодеятельных художников и мастеров hand-made. На ней представлено около 2 тыс. экспонатов разных направлений и жанров.

В выставке приняло участие около 200 мастеров. По сравнению с прошлым годом, появилось 50 новых авторов, которые порадовали своими работами и новыми произведениями. Возраст авторов самый разнообразный, от 12 и до 90 лет.

Живописцы и мастера декора работали на протяжении года, и на этой выставке есть возможность насладиться их новым творчеством. В нем выражена красота мира, природы, переданная с помощью масла, акрила, бисера и ниток. На выставке представлены работы в разных направлениях изобразительного искусства: сюрреализм, классика, школа реализма ХIХ-ХХ веков, импрессионизм…