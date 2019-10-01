5 октября в 10.00 в Городском саду пройдет традиционная осенняя Всеукраинская выставка собак всех пород «Жемчужина Приазовья».

Она посвящена Дню города и Всемирному Дню защиты животных, и пройдет при содействии департамента культурно-общественного развития.

Мариупольцев приглашают присоединиться к мероприятию и поболеть за победителей. Организаторы мероприятия — Украинский Кинологическая Федерация под эгидой Всемирного Кинологического альянса.

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