Последние новости

Всеукраинская выставка собак всех пород

Опубликовано 03 Окт 2019

58485-71577030_243522433262149_7279901147890974720_n5 октября в 10.00 в Городском саду пройдет традиционная осенняя Всеукраинская выставка собак всех пород «Жемчужина Приазовья».

Она посвящена Дню города и Всемирному Дню защиты животных, и пройдет при содействии департамента культурно-общественного развития.

Мариупольцев приглашают присоединиться к мероприятию и поболеть за победителей. Организаторы мероприятия — Украинский Кинологическая Федерация под эгидой Всемирного Кинологического альянса.

Источник

Похожие сообщения

На Донеччині пройшли масштабні навчання

Опубликовано 03 Окт 2019

Шахраї продовжують наживатись на довірі

Опубликовано 03 Окт 2019

ДТП, в якій постраждала 11-річна дитина

Опубликовано 01 Окт 2019

Відсьогодні вмикайте ближнє світло фар поза населеними пунктами

Опубликовано 01 Окт 2019

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-