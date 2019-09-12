Всеукраинский фестиваль «Украинская песня объединяет нас»

В Мариуполе стартовал V Всеукраинский фестиваль-конкурс «Украинская песня объединяет нас». У памятника Тарасу Шевченко собрались хоровые, вокальные и фольклорные коллективы из разных областей Украины. Фестиваль продлится три дня — с 13 до 15 сентября.

С началом проведения фестиваля присутствующих поздравила директор департамента культурно-общественного развития Диана Трима: «Последние годы наш город очень активно развивается в фестивальном направлении. У нас появились мощные фестивале современного искусства, танца, театра. Среди них важное место занимает фестиваль «Украинская песня объединяет нас». Замечательно, что Мариуполь становится центром украинской песни. Потому что украинская песня — наша душа, наши истоки».

Председатель оргкомитета фестиваля Анатолий Бутенко отметил, что фестиваль объединяет музыкантов из разных областей и способствует популяризации украинской народной музыки.

«Мы собрались у памятника Тарасу Шевченко — отца нации. Он все время призывал нас объединяться. Сегодня к нам приехали музыканты из всей Украины — из Центра, Востока, Запада. Это доказательство того, что мы все едины, что мы одна семья», — сказал он.

После приветствий перед мариупольцами выступили хоровые, вокальные и фольклорные коллективы из Львовской, Винницкой, Запорожской, Полтавской и Кропивницкого областей. В течение двух следующих дней конкурсанты будут соревноваться во дворце культуры «Украинский дом». Также выступать в парках и скверах. 15 сентября в 16.00 состоится гала-концерт с участием победителей.

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