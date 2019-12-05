Последние новости

Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства»

Опубликовано 05 Дек 2019

gRCeuRXt8 грудня о 13.00 у ТРЦ «Порт Сіті» відбудуться масові заходи в рамках щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства».

Тематичні заходи під гаслом «Дій Проти Насильства!» відбудуться у неділю, 8 грудня, у Маріуполі (ТРЦ «Порт Сіті»). На учасників акції чекають тематичні поліцейські локації, флешмоб та правова консультаційна допомога.

Захід відбудеться за участі працівників Головного управління Національної поліції в Донецькій області, поліції Маріуполя, патрульної поліції, представників Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної правової вторинної допомоги та міської ради.

Початок: о 13.00

Місце проведення: вул. Запорізьке шосе, 2, м. Маріуполь (ТРЦ «Порт Сіті»).

Похожие сообщения

Мариупольцев приглашают на «зимний киномарафон»

Опубликовано 06 Дек 2019

Поліцейські відшукали 12-річного вихованця дитячого Центру

Опубликовано 06 Дек 2019

В Мариуполе откроется европейский кольцевой каток

Опубликовано 05 Дек 2019

Наркоторговець п’ять років ховався під фейковою особистістю

Опубликовано 05 Дек 2019

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-