Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Зіграємо разом»

12 травня у Марiуполi вже вдруге вiдбудеться Всеукраїнський фестиваль-конкурс ансамблів та оркестрівструнно-смичкових інструментів «Зіграємо разом», організаторами якого є Громадська Органiзацiя Європейської Асоціації викладачів –струнників «ESTA-UKRAINE» та Департамент культурно- громадського розвитку Маріупольської міської ради.

Саме в цей день до Марiуполя приїдуть учнiвськи та студентськи ансамблi та оркестри з рiзних мiст Донецької областi, щоб прийняти участь в конкурсних прослуховуваннях.

О 13:30 12 травня у Театральному скверi Маріуполя вiдбудеться надзвичайний флешмоб, під час якого більш ніж 200 учасників конкурсу– юних скрипалів та віолончелістів з багатьох місць сходу України, а також хор Марiупольської школи мистецтв, спiльно виконають гімн Євросоюзу , “Оду до радості “ Л.ван Бетховена на вiршiI.Ф. Шиллера «Обiймiться, мiлiони!»

“Ода до радості “ Л.ван Бетховена – є гімном Євросоюзу з 1985 року. Вона втiлює європейські ідеали свободи , миру та солідарності між народами , що поділяють загальні цінності спільного існування у об’єднаній Європі до яких так прагне приєднатись Україна.