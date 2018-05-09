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Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Зіграємо разом»

Опубликовано 11 Май 2018

2018051016494612 травня у Марiуполi вже вдруге вiдбудеться Всеукраїнський фестиваль-конкурс ансамблів та оркестрівструнно-смичкових інструментів  «Зіграємо разом», організаторами якого є Громадська Органiзацiя Європейської Асоціації викладачів –струнників «ESTA-UKRAINE» та Департамент культурно- громадського розвитку Маріупольської міської ради.

Саме в цей день до Марiуполя приїдуть учнiвськи та студентськи ансамблi та оркестри з рiзних мiст Донецької областi,  щоб прийняти участь в конкурсних прослуховуваннях.

О 13:30  12 травня у  Театральному скверi Маріуполя  вiдбудеться надзвичайний  флешмоб, під час якого більш ніж 200 учасників конкурсу– юних скрипалів та віолончелістів з багатьох місць сходу України, а також хор Марiупольської школи мистецтв, спiльно  виконають гімн Євросоюзу , “Оду до радості “ Л.ван Бетховена на вiршiI.Ф. Шиллера «Обiймiться, мiлiони!»

“Ода до радості “ Л.ван Бетховена – є гімном Євросоюзу з 1985 року.  Вона  втiлює європейські ідеали  свободи , миру та солідарності між народами , що поділяють загальні цінності спільного існування у об’єднаній Європі до яких  так прагне приєднатись Україна.

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