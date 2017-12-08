На початку грудня в Україні стартував Всеукраїнський тиждень права, маріупольські школи і дитячі бібліотеки міста не залишаються осторонь. Так, 7 грудня о дитячу бібліотеку ім. І Я. Франка прийшли школярі, учні 4-а класу ЗОШ №42, на правову годину «Закон про тебе», щоб більше дізнатися про свої права в сучасному світі.

У 1948 році всі держави, що входять в ООН, підписали Загальну декларацію прав людини, а в 1989 році ООН прийняла документ, який називається «Конвенція про права дитини». Держави дійшли згоди, що будуть дотримуватися в своїй країні права кожної дитини. Сьогодні права дітей є проблемою в усьому світі, оскільки життя, здоров’я, освіта дітей у всіх країнах ще недостатньо захищені.

З правами дітей, познайомили бібліотекарі своїх читачів з ЗОШ №42. Право на життя, на захист і свободу, на освіту, охорону здоров’я, дозвілля і відпочинок — так багато прав у дітей. А як же обов’язки? Про права та обов’язки йшла розмова між учасниками зустрічі. «Діти мають права!» — такий висновок зробили школярі і добре зрозуміли, що їх права підкріплюються і обов’язками.

Кожен громадянин України, великий чи маленький, захищений законом і державою.