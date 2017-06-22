Вскоре в Мариуполе заработает первая в Донецкой области полицейская смарт-остановка

Монтаж остановки, где можно будет обратиться в полицию онлайн и получить необходимую справочную информацию, вчера проверил инициатор внедрения новации заместитель председателя Нацполиции Украины — начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Совсем скоро в Мариуполе появится новая остановка — «Полиция Донетчины», который расположится вблизи областного главка полиции.Идея такого проекта, доступного абсолютного для каждого жителя или гостя прифронтового города, начала воплощаться в марте этого года. Генерал Аброськин обратился к местным властям с соответствующим ходатайством и получил поддержку.

Сейчас идет финальная стадия ее строительства. Старые железные опоры, на которых держалась старая остановка, уже заменили на новое современное оборудование. Уже вскоре там, где раньше люди просто ожидали общественный транспорт, можно будет пользоваться Wi-Fi, оформить заявление в полицию, записаться на прием к главе полиции Донецкой области, пересмотреть нормативно-правовые документы, узнать свежие новости о работе полиции в регионе.

Все это и многие другие функции будет доступно обычным прохожим благодаря сенсорному киоска и мониторам, которые будут там установлены.

Воплощение такого проекта происходит в рамках внедрения полицией в Донецкой области новейших информационных технологий, которые будут помогать обеспечивать безопасность мирных жителей в зоне проведения антитеррористической операции. Большое преимущество такого оборудования на остановке в том, чтобы чтобы пользоваться им, не обладая специальными навыками, и оно будет доступно для тех людей, у которых нет постоянного доступа к компьютерным системам и сети.