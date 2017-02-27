Вследствие ночного обстрела Гнутово поврежден жилой дом

Снаряд попал на территорию частного домовладения, расположенного по улице Виноградной. В доме повреждена крыша, кроме того пострадали два хозяйственные постройки по этому же адресу.

Сообщение об обстреле поступило от председателя поселкового совета Гнутово сегодня утром. Вражеский снаряд попал в сарай, который расположен на территории частного домовладения, в котором, к счастью, никто не живет. В результате поврежден сам сарай, крыша дома, окна и еще одно здание.

Последствия преступления документировала следственно-оперативная группа Кальмиусского отделения полиции.

Факт внесен в Единый реестр досудебного расследования с квалификацией по ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.