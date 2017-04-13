Встреча с мастерицей Татьяной Чебановой «Писанковий світ»

В детской библиотеке имени А.С. Пушкина на занятии творческой мастерской «Разноцветный мир увлечений» в рамках городского «Фестиваля Писанки-2017» прошла встреча с членом клуба-студии декоративно-прикладного искусства «Ярослава», большим другом библиотеки – с мастерицей Татьяной Александровной Чебановой.

Татьяна Александровна — участница VII Всеукраинского Фестиваля Писанок 2017. «Всего на выставке будет представлено 585 авторов — это число символизирует пробу золота, так как у всех авторов золотые руки». Мариупольские писанки будут экспонироваться на Софиевской площади в Киеве. Свою писанку, размер которой 90 см в высоту и 60 см в диаметре, Татьяна Александровна украсила морскими камешками и ракушками, выложив из них герб Украины и надпись: «Маріуполь».

Мастерица рассказала и показала, как используя ракушки и гальку, украсить писанки. Она предупредила, что тут не обойтись без терпения, чтобы не навредить высушенной яичной скорлупе. Дети с энтузиазмом приступили к работе. У ребят получились удивительные «писанки»!

Городской «Фестиваль Писанки-2017» продолжается. Вас ждут интересные встречи и мастер-классы, на которых каждый вдохновится творчеством и научится чему-то новому.

Любовь Мануилова