Встреча с мастером Hand made Инной Ширюковой «Ее Величество Писанка»

В детской библиотеке им. А.С. Пушкина в рамках городского «Фестиваля Писанки-2017» читатели, проживающие на территории КСН «Маркохим» и КСН «Первомайский», встретились с представителем ОО «Фонд благотворительности Приазовья», мастером Hand made — Инной Игоревной Ширюковой.

Читатели узнали много интересного о традициях празднования Пасхи в разных странах и познакомились с писанкой — одной из древних форм украинской народной росписи, символом солнца, возрождения, любви и красоты. Старинную традицию украшения пасхальных яиц Инна Игоревна превратила в творческий эксперимент. Под её руководством ребята собственноручно изготовили писанку-красавицу в стиле «этно-писанка».

Юные мастера работали с увлечением над созданием своих писанок.

Любовь Мануилова