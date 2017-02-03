Второй раз за сутки Сартана оказалась под огнем

Около 23.00 террористы нанесли артудар по поселку Кальмиусского района Мариуполя. Половина поселка обесточена. Есть повреждения домов.

Сейчас поселок объезжает сартанская группа быстрого реагирования. Информации о количестве разрушений и жертв среди мирного населения пока нет. Предварительно известно, что снаряды упали примерно в том же районе, что и во время утреннего обстрела.

Личный состав мужчин Кальмиусского отделения и Центрального отдела полиции поднят по тревоге.

По состоянию на 00.45 известно, что по адресу ул. Северная, 4 а прямое попадание снаряда в дом.

В доме по ул. Шмидта 19 б выбиты окна, ул. Воинов Освободителей — пострадали 2 дома, повреждены окна, в одном из них поврежден газопровод, тупик Северный - дом, ул. Пушкина, 33а – поврежден гараж.

В помещении Сартанского поселкового отделения полиции развернут штаб, откуда координируются все силы полиции.

По состоянию на 1.30 известно, что повреждены 12 домов. За каждым домом закреплена группа полицейских, в состав которой входят следователи, которые документируют последствия обстрела.

Сформированы дополнительные наряды полиции, которые будут патрулировать приближенную Талаковку. Их задача — обеспечение общественной безопасности и оказания любой помощи жителям.

По состоянию на 9 утра известно, что повреждено 30 сооружений, из которых 28 — частных домовладений. По распоряжению руководителя полиции Донетчины Вячеслава Аброськина местный личный состав мужчин-полицейских был поднят по тревоге, в помещении Сартанского отделения полиции развернут оперативный штаб, где происходит координация имеющихся сил и средств. Сейчас документирование последствий преступления террористов продолжается, наряды полиции патрулируют Сартану и приближенную к ней Талаковку.

Сразу после ночного обстрела на место прибыл заместитель начальника областного главка Сергей Матвийчук, который возглавил координационную группу. Из числа задействованных сотрудников было сформировано пешие и автопатрули, которые до сих пор патрулируют улицы двух поселков, следят за правопорядком и предотвращают факты мародерства там, где повреждения значительные и существует вероятность попадания в помещения преступников. Продолжают работу и 11 следственно-оперативных групп, которые документируют последствия обстрела.

Во время боевых действий часть поселка была обесточена, без света остались и жители Талаковки. В некоторых домах осколками был перебит газопровод и прекращена подача газа. Коммунальные службы, работавшие в условиях полной темноты, за несколько часов восстановили электроснабжение. Без газа остается один дом.

Кроме осколочных повреждений зданий зафиксировано два прямых попадания. В доме по улице Северной, взрывной волной выбиты все окна. В момент обстрела в доме находилась семья с тремя детьми. Только чудом никто не пострадал… кроме убитой собаки.

В целом снаряды разорвались на 6 улицах — Крайней, Пушкина, Северной, тупика Северного, Генерала Куркчи и Шмидта.