Вячеслав Аброськин передал руководителям территориальных подразделений 7 новых «Mitsubishi Outlander»

Современные автомобили выделено для правоохранителей Донетчины Министерством внутренних дел Украины. Они выедут на улицы там, где нет патрульной полиции, — в Волновахе, Бахмуте, Покровске. Внедорожники позволят минимизировать время прибытия правоохранителей к месту событий.

Транспортные средства оборудованы всем необходимым для использования в повседневной полицейской работе. Они удобны, экономичны и имеют универсальную полноприводную систему управления.

Четыре из них будет выделено под группы быстрого реагирования — например в Покровске и Бахмуте. В Волновахе внедорожник служить автопатрулем для сотрудников, обеспечивающих безопасность дорожного движения. Именно Волновахская магистраль соединяет север и юг региона. Увеличенный дорожный поток требует более тщательного контроля не только на въездах-выездах, но и в середине города.

Еще два кроссоверы переданы в распоряжение подразделения управления превентивной деятельности областного главка, отвечающий за безопасность дорожного движения. Они будут привлечены к патрулированию улиц Мариуполя.

Вчера заместитель председателя Нацполиции Украины — начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин передал ключи от автомобилей руководителям территориальных подразделений полиции. Он отметил, что обновление правоохранительной системы наблюдается во всех направлениях, в том числе и в части материально-технического обеспечения. Полиция Донетчины уже получила более 60 Дастер, которые распределены между всеми территориальными подразделениями полиции. На очереди — новое поступление. Генерал Аброськин привел слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, подчеркнув, что служение — это двустороннее движение. «Требую качественного выполнения служебных обязанностей и надлежащего реагирования на обращения наших граждан», — обратился к руководителям Аброськин.