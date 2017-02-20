Вячеслав Аброськин встретился с европейскими дипломатами

Областной главк полиции посетили посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис и депутат Европарламента Андрюс Кубилюс. Участники встречи говорили о борьбе с пророссийской пропагандой, противодействии терроризму и сотрудничестве.

Глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин отметил, что проблемным вопросом остается то, что в населенных пунктах на линии разграничения вещает радио и телевидение РФ и «ДНР» — в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке и т.д. В самой псевдореспублике выпускаются многотысячные тиражи газет. Генерал показал гостям основные издания, которые выходят на оккупированной территории.

- Это очень серьезная пропаганда. Людей вводят в заблуждение, дурачат голову. Боевики приходят в школы и детские сады, героизируют главарей террористов, уже прошли три выпуска детей из школ и вузов — это три поколения людей, которые настроены против нас. Вместе с тем 90% жителей Донецкой области, даже на линии разграничения, не хотят идти в «ДНР» — это показала и Авдеевка, мы были там много дней, — отметил генерал.

Для жителей Авдеевки полиция выпустила несколько спецвыпусков своей газеты, так как спрос на украинскую прессу оказался значительным.

Иностранные дипломаты поинтересовались ситуацией на оккупированной территории.

- Мы занимаемся оперативно-розыскной деятельностью, за прошлый год выявлено свыше 600 человек, причастных к «ДНР». Мы знаем, какие процессы там идут. Кроме того, люди с оккупированной территории обращаются к нам с заявлениями о похищении людей, автомобилей, убийствах. Мы это регистрируем, проводим по максимуму следственные действия, которые можно провести в таких условиях, и когда личность установлена ​​- объявляем в розыск, — подчеркнул генерал Аброськин.

Кроме того, присутствующие обсудили особенности несения службы в условиях боевых действий, оснащение полиции Донецкой области и поинтересовались, получает ли полиция поддержку со стороны Европейского союза, международную помощь.

Вячеслав Аброськин отметил, что в областном главке полиции часто бывают с визитами представители посольства США, Канады, международные организации проводили тренинги.

- Сейчас полиция Донецкой области обеспечена практически всем необходимым для службы. Но нужны специальные технические средства для выявления оружия, боеприпасов, взрывчатки. В прошлом году мы изъяли тысячи гранат, полмиллиона патронов. Все это шло в мирные области. Соответствующее техническое оснащение позволит сделать жизнь людей более безопасной, — отметил генерал.

- Мы будем обсуждать этот вопрос, чем мы можем помочь, — отметили литовские дипломаты.

Еще одной важной темой стало повышение квалификации полицейских. Господин посол предложил рассмотреть возможность обучения руководящего состава полиции в высших учебных заведениях Литвы.

В завершение встречи глава полиции Донецкой области провел для гостей экскурсию в Единый аналитический сервисный центр и показал, как работает уникальная для Украины система безопасности.