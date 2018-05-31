1 июня в витрине Мариупольской городской исторической библиотеки им. М. Грушевского открылась выставка детских рисунков «Веселая палитра». Их выполнили ученики эстетического отделения Мариупольской музыкальной школы №1.

Каждый год в первый день лета мы отмечаем праздник маленьких граждан нашей страны — Международный день защиты детей. Детство — это счастливая пора надежд на прекрасную жизнь, возможность осуществления своих желаний и стремлений. Этот день призван привлечь внимание к проблемам охраны здоровья детей, борьбы с эксплуатацией детского труда, защиты от физического и психологического насилия. Обеспечение и соблюдение прав ребенка — необходимая потребность развития Украины.

На выставке можно увидеть рисунки — о своей семье, о своем герое, своем образе будущего, о своей стране.Молодые родители, дети и люди старшего поколения всегда останавливаются у библиотеки и с любопытством обозревают картины юных художников. Рисунки выполнены гуашью, акварелью, в каждой работе видна чистая душа ребенка. Мир глазами детей всегда искренен и трогателен.