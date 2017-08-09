Выставка «Душа моей Украина» киевского художника

В художественном музее работает выставка картин киевского художника Шурупова Константина Алексеевича. Он родился 6 марта 1910 года в городе Харькове. В 1934 году окончил Харьковский художественный институт, а в 1939 году — Киевский художественный институт. Учился у украинского живописца Федора Григорьевича Кричевського. Воевал на фронтах Великой Отечественной войны.

Константин Алексеевич работал преимущественно в области пейзажа, натюрморта, жанровой композиции. Для его работ характерны широкая живописная манера письма, эмоциональная напряженность цвета, лиричность. Его творчество основано на близости к натуре, восхищении природой и радостью жизни.

Произведения К.А. Шурупова экспонировались на республиканских (с 1947 г..) и всесоюзных (с 1939 г..) выставках. Жил и работал в Киеве. Умер в 1985 году.

В Мариупольском краеведческом музее находятся 45 живописных работ Шурупова. Все произведения были подарены вдовой художника Хитровой Верой Александровной и переданы в фонды через художника Ларина Вениамина Васильевича в 1992 году.

В музейную коллекцию вошли украинские пейзажи, написанные художником в 50-80-е годах. Мотивы их простые и незамысловатые — цветущие сады и заснеженные рощи, широкие равнины и морские берега. И в каждом — вдумчивое осмысление увиденного, восхищение красотой окружающего мира, умение восхищаться цветами весны, великолепием лета и величием осени. Особую остроту цветового решения в пейзажах Константина Алексеевича предоставляют колористические контрастные переходы, использование светлых и чистых цветов.

Выставка будет экспонироваться до 27 августа.