В художественном музее им. Куинджи проходит выставка художников из Измаила. На вернисаже можно увидеть около 40 картин восьми авторов. Мероприятие реализуется в рамках культурного проекта «Культура и искусство объединяют страну».

На выставке экспонируются произведения заслуженных художников Украины Александра Кара, Ивана Шишмана, метров южноукраинской живописи Владимира Афанасьева, Тамары Ткач, Валерии Левенцовой и других художников. Все они ярко представляют Измаильскую художественную школу.

Как сообщают организаторы выставки, ей присущи — изящный художественный вкус, единство с украинским фольклором, древним православным искусством Украины и Болгарии. Все картины отражают панораму традиционных ценностей бессарабских болгар, утверждают национальные приоритеты, показывают в образах и красках духовную жизнь человека.

Выставка ждет зрителей до 8 декабря.