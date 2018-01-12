Выставка картин мариупольской художницы Ирины Малой

15 декабря в художественном музее им. А.И. Куинджи открылась персональная выставка работ талантливой и самобытной мариупольской художницы Ирины Малой.

Ирина Малая художник по призванию. Образование получала вначале в Харьковском художественно-промышленном, а затем в строительном институте.

Ирина Малая принадлежит к числу художников, которые бережно сохраняют и развивают традиции мастеров свободной кистевой росписи Палеха, Мстеры, Жостова, Хохломы и др. Интерес к рисованию у художницы проявился еще в раннем детстве. С 1985 года в жизнь Ирины Малой прочно вошла художественная роспись по дереву, позже занималась реставрацией и написанием икон.

Выставка представляет новую серию работ мастера. В арсенале художника собственные авторские, эксклюзивные, не имеющие аналогов техники смешения красок и нанесения сложного цвета на поверхность кистью и аэрографом. Например, одним мазком Ирине удается нанести до 20 оттенков цвета. Такой мазок, такую цветовую гамму невозможно скопировать и повторить. Как правило, автор использует в своих работах теплые, светлые краски. Росписи Ирины Малой празднично нарядные и жизнеутверждающие. Каждая композиция несет заряд доброты и оптимизма.