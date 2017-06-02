Выставка мариупольского художника Владимира Кисиленко

2 июня художественный музей им. А.И. Куинджи презентует выставку мариупольского самодеятельного художника Владимира Кисиленко. На выставке, представляющей ретроспективу творчества художника, представлено около 50 живописных работ и 2 модели судов.

Стремление к творчеству проявилось у Владимира с юношеских лет. Он осваивал азы изобразительного искусства во время учебы в школе, службы в армии, учебы в Ждановской мореходной школе, работы на судах Азовского морского пароходства. Сейчас Владимир Кисиленко работает художником музея мариупольского торгового порта. Наверное поэтому в его картинах можно увидеть прошлое и настоящее Мариупольского порта, романтику моря.

Любимым жанром Владимира является пейзаж. Его пейзажи выполнены в классической реалистической манере. На первый взгляд сюжеты кажутся незатейливыми, но как много в них искренности, доброты, лиризма, поэзии. Перед зрителями промелькнет калейдоскоп милых сердцу каждого мариупольца уголков Приазовья.

Привлекательная черта творчества Кисиленко — ясность и доступность художественного языка. Он находит те средства выразительности, которые лучше всего передают ощущения гармонии и красоты природы.

Надеемся, что работы художника наполнят зрителей светлыми, позитивными мыслями и эмоциями.

На выставке также экспонируются модели судов, виртуозно выполненные мастером с максимальной исторической достоверностью.

Выставка ждет посетителей до 18 июня.