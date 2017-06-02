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Выставка мариупольского художника Владимира Кисиленко

Опубликовано 03 Июн 2017

2312 июня художественный музей им. А.И. Куинджи презентует выставку мариупольского самодеятельного художника  Владимира Кисиленко. На выставке, представляющей ретроспективу творчества художника, представлено около 50 живописных работ и 2 модели судов.

Стремление к творчеству проявилось у Владимира с юношеских лет. Он осваивал азы изобразительного искусства во время учебы в школе, службы в армии, учебы в Ждановской мореходной школе, работы на судах Азовского морского пароходства. Сейчас Владимир Кисиленко работает художником музея мариупольского торгового порта. Наверное поэтому в его картинах можно увидеть прошлое и настоящее  Мариупольского порта, романтику моря.

Любимым жанром Владимира является пейзаж. Его пейзажи выполнены в классической реалистической манере. На первый взгляд сюжеты кажутся незатейливыми, но как много в них искренности, доброты, лиризма, поэзии. Перед зрителями промелькнет калейдоскоп милых сердцу каждого мариупольца уголков Приазовья.

Привлекательная черта творчества Кисиленко — ясность и доступность художественного языка. Он находит те средства выразительности, которые лучше всего передают ощущения гармонии и красоты  природы.

Надеемся, что работы художника наполнят зрителей светлыми, позитивными мыслями и эмоциями.

На выставке также экспонируются модели судов, виртуозно выполненные мастером с максимальной исторической достоверностью.

Выставка ждет посетителей до 18 июня.

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