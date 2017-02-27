В Мариупольском краеведческом музее идет выставка «По следам самураев», посвященная культурным традициям и истории Японии.

На выставке можно узнать о традициях страны восходящего солнца, секретах старинной японской архитектуры, насладитесь прекрасными образцами искусства японской каллиграфии, увидите традиционные наряды и угощения.

Выбор тематики выставки в этом году особенно актуален, поскольку 2017 год объявлен Указом Президента Украины – Годом Японии в Украине.

Инициатором и вдохновителем данной выставки выступила председатель ОО «Клуб любителей японской культуры» Илона Архангельская – известный в городе ценитель японской культуры, чья коллекция и легла в основу экспозиции. Любезно предоставили экспонаты и материалы для выставки Украинско-Японский Центр НТУУ КПИ им. Игоря Сикорского (Киев) и Региональная ассоциация боевых искусств и спорта в Донецкой области (RAMAS).

Выставка будет работать до 23 апреля с 9:00 до 17:00, выходные: понедельник, вторник. Справки по телефону: 33-33-38.