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Выставка «По следам самураев»

Опубликовано 28 Фев 2017

s__po_sledam_samyraev1487929297В Мариупольском краеведческом музее идет выставка «По следам самураев», посвященная культурным традициям и истории Японии.

На выставке можно узнать о традициях страны восходящего солнца, секретах старинной японской архитектуры, насладитесь прекрасными образцами искусства японской каллиграфии, увидите традиционные наряды и угощения.

Выбор тематики выставки в этом году особенно актуален, поскольку 2017 год объявлен Указом Президента Украины – Годом Японии в Украине.

Инициатором и вдохновителем данной выставки выступила председатель ОО «Клуб любителей японской культуры» Илона Архангельская – известный в городе ценитель японской культуры, чья коллекция и легла в основу экспозиции. Любезно предоставили экспонаты и материалы для выставки Украинско-Японский Центр НТУУ КПИ им. Игоря Сикорского (Киев) и Региональная ассоциация боевых искусств и спорта в Донецкой области (RAMAS).

Выставка будет работать до 23 апреля с 9:00 до 17:00, выходные: понедельник, вторник. Справки по телефону: 33-33-38.

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