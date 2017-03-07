Выставка, посвященная Всемирному дню цветов

В Мобильной галерее «Мир увлечений» Центральной библиотеки им. В.Г. Короленко открылась новая выставка, посвященная пришедшей весне и Всемирному дню цветов. Цветы справедливо называют символом жизни. Они олицетворяют собой красоту природы и ее щедрость, радуют глаз, создают ощущение благоустроенности мира.

Пожалуй, нет человека, который хоть раз в жизни не любовался цветами. Их удивительная красота, чудесный аромат, трогательная нежность вдохновляют поэтов и художников, делают счастливыми цветоводов и практически всем людям дарят легкий позитивный настрой.

Более пятидесяти реалистичных «цветочных» картин для «вдохновения» мариупольцев и гостей города предоставили в Мобильную галерею учащиеся художественного отделения Мариупольской школы искусств. На выставке представлено рисованное многообразие цветочной флоры, где каждый цветочек по-своему хорош и притягателен: царственные розы и белоснежные ландыши, горделивые тюльпаны и надменные нарциссы, полевые ромашки и чарующие маки,важные подсолнухии божественные ирисы,хрупкие колокольчики и пронизанные теплом солнца одуванчики, и, конечно же, нежные весенние первоцветы.

Считается, что рисовать цветы трудно – довольно сложно передать красоту и нежность природы и ее составляющих. Юные художники под руководством замечательных преподавателей Г.Д Берг, Н.В. Головенкиной, Н.А. Цуприковой, Л.В. Макаренко прекрасно справились с этим.

«Цветы – остатки рая на земле», - утверждал святой праведник Иоанн Крондштадтский. Убедиться в этом можно, посетив выставку до конца марта. Вход свободный.