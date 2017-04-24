Что Вы знаете о натюрморте? Как видите этот жанр в фотоискусстве? Теперь Вы сможете задать себе эти вопросы после посещения фотовыставки «Давайте слушать тишину». Во дворце культуры «Молодежный» открывается выставка работ харьковской фотохудожницы Татьяны Бутвиной. Ее проведение стало возможно благодаря мариупольскому Народному фотоклубу «Берег» и общественной организации «Харьковский Фотоклуб».

Татьяна Бутвина – член Национального союза фотохудожников Украины. Призер и дипломант национальных и международных фотосалонов.

На выставке будет представлено пятьдесят фотографий в жанре натюрморта. Татьяна любит натюрморт за то, что именно этот жанр дает фотохудожнику неисчерпаемые возможности для передачи настроения, чувств, мыслей. Экспонируемые работы медитативные, преисполненные чувства легкой ностальгии, что побуждает зрителя к меланхоличным размышлениям. Цветы, как правило, мастерица подбирает простые, но отмеченные изысканной красотой давней популярностью в садах и клумбах – космея, цинния, петушки.

Одним из любимых приемов Татьяны Бутвиной является выделение какой-либо детали цветка, на которую не обращаешь внимание, охватывая взглядом все соцветия. Максимально приближенные к зрителю лепестки клевера, занимающие всю плоскость фотолиста, воспринимаются как загадочный, фантастический узор, прием, который часто используют художники-графики. Фрукты в произведениях Бутвиной часто расположены фронтально: выложенные в ряд только что сорванные спелые груши с листьями создают определенный ритм, однако совсем не выглядят однообразно.

В натюрморте неодушевленные предметы – «зачитанная» книжка, очки, старое фото, ключи – создают не только настроение «ретро», но и начинают рассказывать необыкновенные истории, привлекают своей неброской красотой, которую в обычной жизни, как правило, никто не замечает. В каждом представленном на выставке произведении перед нами разворачивается рассказ, но чтобы услышать его, нужно прислушаться.

Фотовыставка Татьяны Бутвиной «Давайте слушать тишину» открылась 22 апреля в 10.00 в ДК «Молодежный» (ул. Харлампиевская, 17/25). Вход свободный. Выставка продлится до 6 мая.