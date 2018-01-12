15 декабря в художественном музее им. А.И. Куинджи открылась выставка работ участников творческой группы «Мариуполь-87». Вниманию мариупольских ценителей искусства предложено более 50 картин 15 авторов. Большинство работ написаны в 2016-2017 годах.

История создания группы уходит в далекий 1987 год, когда наш город носил имя партийного идеолога советской эпохи, а общественное движение за его переименование только зарождалось. Именно тогда молодые художники Сергей Баранник, Василий Чапни, Анатолий Манохин, Владимир Миски-Оглу, Александр Бондаренко, Анатолий Кальченко и Татьяна Лысенко объединились для совместной выставочной деятельности.

Первая выставка прошла во Дворце металлургов. А затем были выставки в Киеве, Риге, Вене, Страсбурге, Инсбруке и других городах Европы. Пришло международное признание, многие картины молодых авторов были закуплены культурными организациями и частными лицами. С тех пор прошло 30 лет, проведено более 20 групповых выставок. За это время группа не только не распалась, но и продолжает набирать в свои ряды новых авторов. Каждый из них обладает творческой индивидуальностью.

В экспозиционных залах музея картины, которые можно отнести к реалистическим, авангардным течениям в живописи. Многие из них из разряда интеллектуальной, ассоциативной живописи. В них есть загадка неуловимая, ускользающая. Особую роль в них играет цветовая гамма, которая выражает состояние души художника, психологическую напряженность.