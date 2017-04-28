С 28 апреля 2017 года в Мариупольском краеведческом музее начинает работу выставка ретро-мотоциклов «Мотоклассика».

На выставке представлены 15 мотоциклов, 3 мотороллера и 5 велосипедов середины ХХ в. Все экспонаты вышеуказанной коллекции являются собственностью Сергея Евгеньевича Кобылецкого: «Маrs», «BMV», «NSU», «Simson», «Урал», «Ява», «Москва», «Минск», «ИЖ-49» и др. Наиболее ранняя модель мотоцикла 1935 года.

Это не просто выставка ретро-техники. Это – часть нашей истории почти за 80 лет. Большинство мото-техники, представленной на выставке, использовалось простыми жителями повсеместно. Мотоциклы в жизни наших отцов и дедов играли огромную роль не только как средство передвижения, но и как повод для гордости, как возможность показать себя перед девушками…

Выставка будет демонстрироваться до 11 июня 2017 года.