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Выставка уникальных работ из меди и бронзы

Опубликовано 16 Окт 2019

59075-72683483_2542844635780546_4922638811684405248_nВ Мариуполе проходит персональная выставка скульптора-медальера Юрия Шевякова. На ней представлены более 100 художественных работ. 

В трех залах Художественного музея им. А. Куинджи экспонируются уникальные работы из меди и бронзы, выполненные в авторской технике. Плакеты, медали различной тематики, юбилейные значки, скульптура малой пластики – своеобразный отчет медальера за 30 лет творческой жизни.

Также на выставке представлен стеллаж с медной посудой — чайники, кувшины, баклаги и турки.

«На горлышке одной из баклаг выгравированы факсимиле скрипичных ключей культовых композиторов. Посетители также могут увидеть две модели из пластилина, которые я составил самостоятельно. Это приоткроет секреты создания предметов искусства», — рассказал автор.

В медалях и плакетах Юрия Шевякова удивляет монументальная обобщенность форм и лаконичность композиции в небольших размерах этих произведений. Специалисты отмечают в его творчестве емкость, содержательность пластики и эмоциональную нагрузку.

На выставке представлены медали, посвященные выдающимся деятелям и знаменательным событиям. Плакеты автора имеют программные названия, которые служат своеобразным ключом к прочтению его наполненных философским смыслом работ.

В становлении медальера Юрия Шевякова важное место занимает Заслуженный деятель искусств Украины , известный художник-медальер Ефим Харабет, который  «благословил» автора на профессиональное творчество.

Сегодня Юрий Иванович Шевяков — скульптор, медальер, художник декоративно- прикладного искусства, Член Национального союза художников Украины — НСХУ и Международной Федерации Художественной Медали — F.I.D.Е.М.

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