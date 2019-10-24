Выставка «Вернисаж жизни» в рамках инклюзивного фестиваля творчества

Вчера в Городском центре современного искусства и культуры им. Куинджи открылась выставка «Вернисаж жизни». Она проходит в рамках первого открытого инклюзивного фестиваля творчества «Вместе – мы едины!». В выставочном зале можно увидеть работы 50 авторов.

Среди участников — дети, молодежь и взрослые с инвалидностью. Некоторые из них уже опытные мастера, а кто-то только начинает свой творческий путь. На выставке можно увидеть самые разные произведения. Это как живопись, так и куклы, вышивка, изделия из бисера, кожи, ткани, шерсти.

Директор департамента социальной защиты населения Андрей Ремпель отметил, что подобные мероприятия проводятся для вовлечения людей с инвалидностью в полноценную жизнь громады. По его словам, сегодня в Мариуполе создаются все необходимые условия, чтобы люди с инвалидностью чувствовали себя комфортно.

«Данный фестиваль, прежде всего, ориентирован на воспитание подрастающего поколения. В него активно вовлечены дети и молодежь. Мы привлекаем учеников школ и университетов в качестве волонтеров. Так мы реализуем главную задачу – научить детей жить вместе», — подчеркнул он.

Одной из участниц выставки стала Оксана Свиженко. Девушка на протяжении года вышивала копию жалованной грамоты Екатерины II, которая хранится в краеведческом музее. Рассказывает, выставка дает возможность показать результат труда многим мариупольцам.

Валентина Корюк создает картины в технике алмазной вышивки и вышивки бисером. Она постоянно экспериментирует – использует в работах бумагу, нитки.

Еще одна участница Валентина Лебедева. Она говорит, что обратилась к творчеству после того, как вышла на пенсию. Сейчас создает кукл и светильники. Женщине уже есть чем гордиться. Одну из ее кукол, во время визита в наш город, приобрел Президент Украины Владимир Зеленский.

Особенностью мероприятия является возможность приобрести любую из представленных работ. Возле каждого произведения имеются контакты автора.

Выставка «Вернисаж жизни» продлится до 10 ноября. Вход бесплатный.

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