Выставка «Весенние краски»

Центральная детская библиотека приглашает мариупольцев на персональную выставку Нины Шубиной «Весенние краски».

Нина Шубина — начинающий, но уже довольно известный в Мариуполе мастер, работает в технике «газетной (бумажной) лозы». Она создаёт прекрасные, изящные работы из доступного материала и уверена, что PAPER STYLE может освоить каждый, стоит только захотеть.

Поскольку выставка открывается в преддверии 8 Марта, она станет замечательным подарком всем девчонкам и женщинам Мариуполя.

Библиотека приглашает всех любителей прекрасного на выставку Нины Шубиной «Весенние краски». Выставка экспонируется с 7 по 31 марта.