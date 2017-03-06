Последние новости

Выставка «Весенние краски»

Опубликовано 07 Мар 2017

DSC03775Центральная детская библиотека приглашает мариупольцев на персональную выставку Нины Шубиной «Весенние краски».

Нина Шубина — начинающий, но уже довольно известный в Мариуполе мастер, работает в технике «газетной (бумажной) лозы». Она создаёт прекрасные, изящные работы из доступного материала и уверена, что PAPER STYLE может освоить каждый, стоит только захотеть.

Поскольку выставка открывается в преддверии 8 Марта, она станет замечательным подарком всем девчонкам и женщинам Мариуполя.

Библиотека приглашает всех любителей прекрасного на выставку Нины Шубиной «Весенние краски». Выставка экспонируется с 7 по 31 марта.

Похожие сообщения

Виктория Филина — хрупкая женщина-следователь, которая успешно завершает запутанные уголовные производства

Опубликовано 07 Мар 2017

На выходных мариупольские лиговцы предостерегали жителей от мошенников

Опубликовано 07 Мар 2017

По факту взрыва у окон жилой квартиры в микрорайоне Восточном начата проверка

Опубликовано 06 Мар 2017

На КПВВ Новотроицкое полицейские задержали работника исправительной колонии ДНР

Опубликовано 06 Мар 2017

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-