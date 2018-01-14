Выставка живописи Василия Коренчука «С любовью к родному городу»

В художественном музее им. А.И. Куинджи состоялось открытие персональной выставки живописи мариупольского художника Василия Коренчука «С любовью к родному городу». Творческий отчет автора посвящается 240-летию Мариуполя.

Василий Коренчук родился в 1950 году на Хмельнитчине в селе Джуржовка. В 1967 году окончил школу, где начал рисовать. В 1969-1971 годах проходил службу в армии, выполнял интернациональный долг в Египте, награжден серебряным орденом, медалями, грамотами. С 1971 года живет в Мариуполе. В 1975 году начал выставляться на ежегодных выставках. В 1979 году окончил университет художников – оформителей под руководством Анатолия Безбатько.

Член НСХУ с 2006 года. Участник городских, областных, республиканских, всеукраинских выставок. Персональные выставки: 1999, 2000, 2001, 2002, 2011, 2015 Мариуполь, 2005, 2006 Киев.

На нынешней выставке представлено почти 70 работ, написанных в последние годы активного творческого труда. Любимыми жанрами Василия Коренчука являются пейзаж и натюрморт. Мастер работает в реалистической манере, но в последние годы все большее влияние на его творчество оказывают постмодернистские, авангардные художественные направления. Они будят ассоциативное мышление зрителя, в них скрыта особая философия и глубина. О произведениях Коренчука можно сказать, что все в них выверено искренним чувством автора.

Надеемся, что работы художника наполнят зрителей светлыми, позитивными мыслями и эмоциями. Выставка ждет посетителей до 11 февраля 2018 года.