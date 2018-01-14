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Выставка «Зоопарк под микроскопом»

Опубликовано 15 Янв 2018

микроб1Выставка «Зоопарк под микроскопом» открыта до 28 января в Мариупольском краеведческом музее.

Все желающие смогут увидеть с использованием микроскопов организмы, которых поймали и посадили в маленькие капельки наши биологи. Это известная ещё из школьной программы инфузория туфелька, а так же мало знакомая инфузория трубач. Кроме замечательных инфузорий увидите коловраток, дафний, бактерий, артемий и т.п. Интерактивные лаборатории: В интерактивных лабораториях вы самостоятельно сможете изучать различные препараты.

Время работы с 09 до 17-00, стоимость билетов взрослый — 50 грн, детский билет — 30 грн. Время посещения не ограничено.

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