8 марта 2018 года в 15:00 в МПК «Украинский дом» (бывший ДК «Металлургов») состоится выступление квартета «Tenors BEL’CANTO».Каждый участник квартета »Tenors BEL’CANTO» одаренный голосом богатым на экспрессию и красоту. Используя необычную смесь классической оперы и ультрасовременной популярной музыки, этот молодой и динамичный квартет объединяет сильные голоса во всем профессиональном спектре.

Голоса трех теноров Василия Понайда, Романа Трохимук, Тараса Гловы и баритона Романа Антонюка при слиянии звучат в исключительной гармонии и создают уникально приятное впечатление для слушателей. Это что-то особенное, когда они поют вместе.Эти хорошо вышколенные исполнители применяют оперную технику и виртуозность в классическом и популярном романтическом репертуаре. Их вокальный стиль был охарактеризован, как эмоционально красочный и выразительный, в то время как их отшлифованная и доминирующая сценическая «осанка» обеспечивает качественный вечер развлечений благодаря уникальной связи и общению артистов с аудиторией. Каждый из четырех имеет свой собственный специфический талант.

Артисты поют на разных языках — французском, немецком, испанском, итальянском, украинском, русском, польском, английском, китайском. Участники квартета »Tenors BEL’CANTO» гастролировали во многих странах мира , помимо Украины, в Канаде, России, Польше, Румынии, Чехии, Болгарии, Македонии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Великобритании, Испании, Франции, Венгрии, Австрии, Швейцарии, Италии, Северной Корее, Боснии и Герцеговине, Ливане.

С момента создания коллектива в 2007 году, они пели в известных концертных залах Украины и Европы с прекрасными оркестрами.

Под аккомпанимент камерного оркестра «Ренессанс» »Tenors BEL’CANTO» подарит зрителям замечательный вечер.