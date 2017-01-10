Выявлен водитель автобуса с поддельным водительским удостоверением

Продолжаются превентивные мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья пассажиров и снижение аварийности на пассажирском транспорте. Сотрудники полиции по обеспечению безопасности дорожного движения документируют нарушения законодательства в сфере пассажироперевозок, нарушения Правил дорожного движения и другие правонарушения.

Так, в Мариуполе, во время проверки документов у водителя маршрутного транспортного средства выяснилось, что удостоверение водителя имеет признаки подделки. Согласно предъявленному удостоверению, водитель имел право управлять автобусами, но в ходе проверки было выяснено, что категория «Д», которая дает право управлять автобусами, данному водителю не открывалась.

Особое внимание во время проведения профилактических мероприятий уделялось техническому состоянию транспортных средств, в отношении нарушителей выносились постановления по ч.2 ст. 121 КУоАП «Управление водителем транспортным средством, которое используется для предоставления услуг по перевозке пассажиров, имеет неисправности, или техническое состояние и оборудование которого не отвечают требованиям стандартов, правил дорожного движения и технической эксплуатации». Санкция статьи предусматривает штраф в сумме 680 грн.

Всего за двое суток отработки составлено 42 административных материала. 2 из них – на должностных лиц за выпуск на линию транспортных средств, техническое состояние которых не отвечает установленным требованиям.

Напомним, в связи с увеличением количества ДТП с участием пассажирского транспорта, на территории Донецкой области с 23 января по 1 февраля, согласно приказа начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина, проводятся профилактические мероприятия, направленные на усиление контроля за безопасностью дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.