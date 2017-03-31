Взрыв в Центральном районе города

Взрыв прогремел в 8.35 в Центральном районе города на пересечении пр. Металлургов и ул. Кафайской. Водитель автомобиля погиб. На месте работала следственно-оперативная группа полиции во главе с руководством Главного управления Нацполиции в Донецкой области и спасательная служба. Район оцеплен, правоохранители обеспечивают безопасность жителей.

Первыми на месте происшествия оказались сотрудники Центрального отдела полиции Мариуполя, которые услышали звук взрыва на улице.

В автомобиле находился один человек, мужчина погиб на месте. Установлено, что погибший является одним из сотрудников правоохранительных органов Украины.

Сейчас на месте работают руководители областного главка полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники ГСЧС, взрывотехники, эксперты-криминалисты.

Район оцеплен сотрудниками патрульной полиции г. Мариуполя.

Причины взрыва устанавливаются, проводится проверка.

По факту открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч.1 ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины, которое находится в производстве Службы безопасности Украины.