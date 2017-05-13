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Взрывчатые предметы на территории школы не найдены

Опубликовано 14 Май 2017

photo_2017-05-13_09-49-00Вчера утром учебный процесс в школе был остановлен из-за сообщения о том, что на ее территории подозрительный предмет. По результатам работы установлено, что опасности нет. На месте работали сотрудники Центрального отдела полиции, взрывотехники, кинологи, и городские службы.

Получив сообщение о вероятной угрозе жизни детей, немедленно по указанному адресу выехали полицейские. Задача №1 — обезопасить учеников, пришедших сегодня в школу.

Школьники были эвакуированы, территория обнаружения находки оцеплена. Патрульные перекрыли дорогу, ведущую в учебное заведение.

Обследование квадрата и неизвестного предмета взрывотехниками и кинологами показало, что угрозы нет.

В настоящее время занятия в школе продолжены.

 

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