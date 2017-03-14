Последние новости

Взрывные сапоги. Пресечена попытка отправки боеприпасов

Опубликовано 15 Мар 2017

Мариуполь гранаты_в_отделении_экспрес 14.03.17 1В грузе, который пытался отправить посетитель в город Николаев, правоохранители обнаружили 3 гранаты и 1,5 килограмма пороха с порохового заряда к гранатомету. Следователям предстоит установить источник происхождения и назначение опасного содержимого посылки.

Железнодорожные и автовокзалы, блокпосты, почтовые отделения – каким только способом не пытаются гости и жители Мариуполя вывезти на мирную украинскую территорию «сувениры» из АТО. Однако, что будут делать близкие, встречающие груз, с таким «подарком», задержанные пояснить не могут.

Сегодня в отделении экспресс-доставки грузов во время проверки вещей, которые принес для отправки в Николаев 26-летний житель Черниговщины, в сапогах обнаружено 2 гранаты РГД-5 и одну — Ф-1, а также полтора килограмма дымного пороха.

Отправитель доставлен в отделение полиции для выяснений обстоятельств. С изъятым будут работать эксперты. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.

Похожие сообщения

С начала года больше 150 мариупольцев пострадали от действий мошенников

Опубликовано 15 Мар 2017

Как вернуть подросткам трезвый взгляд на жизнь

Опубликовано 14 Мар 2017

600 учителей со всех регионов Украины обсудят на EdCamp Ukraine 2017 будущее украинской школы

Опубликовано 14 Мар 2017

Сказочное лото «У сказки тихий голосок»

Опубликовано 14 Мар 2017

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-