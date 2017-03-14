Взрывные сапоги. Пресечена попытка отправки боеприпасов

В грузе, который пытался отправить посетитель в город Николаев, правоохранители обнаружили 3 гранаты и 1,5 килограмма пороха с порохового заряда к гранатомету. Следователям предстоит установить источник происхождения и назначение опасного содержимого посылки.

Железнодорожные и автовокзалы, блокпосты, почтовые отделения – каким только способом не пытаются гости и жители Мариуполя вывезти на мирную украинскую территорию «сувениры» из АТО. Однако, что будут делать близкие, встречающие груз, с таким «подарком», задержанные пояснить не могут.

Сегодня в отделении экспресс-доставки грузов во время проверки вещей, которые принес для отправки в Николаев 26-летний житель Черниговщины, в сапогах обнаружено 2 гранаты РГД-5 и одну — Ф-1, а также полтора килограмма дымного пороха.

Отправитель доставлен в отделение полиции для выяснений обстоятельств. С изъятым будут работать эксперты. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.