XIII Фестивалі фотоклубів України

Фотографія об’єднує людей різного віку та професій в їх пошуку самореалізації та самовираження. Завдяки постійному збільшенню та зацікавленню до цього виду творчості, з’являються нові фотоклуби, об’єднуючи однодумців: діяльних та талановитих, з досвідом та початківців, художників та ремісників, кон’юнктурників та революціонерів.

Участь фотоклубів у культурному житті України просто неоціненна. Вони здійснюють організаційну і творчу роботу: проводять фотовиставки, конкурси, зустрічі та майстер-класи, працюють з молоддю.

Фотоклуби, звичайно, є самодостатніми утвореннями, але, як і всі творчі об’єднання, вони не можуть розвиватися в ізоляції. І в цьому сенсі, Фестиваль фотоклубів України дає можливість не тільки познайомити широкого глядача з діяльністю фотоклубів, але і створює можливість творчого змагання між різними фотоколективами. Будучи хорошим інформаційним приводом, Фестиваль представляє собою чудовий майданчик для подання особистих і колективних творчих амбіцій.

На Фестивалі фотоклубів України мирно уживаються документальна і художня фотографія, нагадуючи нам про те, що світ надто різноманітний. Різні жанри, стилі, форми утворюють певний симбіоз — і в цьому своєрідність і особливість цього унікального всеукраїнського фотопроекту.

Незважаючи на складний для країни час, тринадцятий Фестиваль фотоклубів України в 2018 році зібрав учасників з дев’яти міст нашої країни: Вінниця, Дніпро, Долина, Київ, Маріуполь, Одеса, Рівне, Суми,Енергодар.

Кращі клубні фотоколекції визначилися шляхом відкритого голосування на Порталі фотоклубів. Одинадцять клубів отримали статус лауреатів і право представити свої експозиції в щорічному каталозі і на підсумковій фотовиставці Фестивалю.

Незалежне журі обрало три фотороботи в номінації “Кращий фотограф Фестивалю”: «Гардеробник»Олександр Сінельніков, «***» Ірина Роїк, «Одинокість» Юрій Філін.